Седокова призналась, что молодой муж несколько раз хотел уйти от нее

Певица Анна Седокова рассказала, что у нее с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, сложный период в отношениях. Вместе с тем, добавила она, о расставании с супругом и речи не идет, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 40-летняя Седокова и 30-летний Тимма живут вместе свыше трех лет. Спортсмен смог наладить отношения с детьми исполнительницы от предыдущих браков - сыном Гектором и дочерью Алиной.

Певица отметила, что баскетболист пять раз собирал вещи и угрожал уйти от нее. По ее мнению, проблемы в их браке объясняются излишне темпераментными характерами.

«Одно наскакивает на другое, когда он пробует мою свободу чуть-чуть прижать. Я чуть-чуть иногда его передавливаю, и у нас начинается просто ураган», — признала Седокова.

Артистка заметила, что недавно отношения в браке излишне накалились и они решили некоторое время пожить порознь, после чего Янис отправился в Стамбул, а она — в Россию.