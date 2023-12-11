«Задаю вопросы, они мне отвечают»: Гузеева заговорила с собаками

Хотите верьте, хотите — нет. Я стала понимать собачий язык. Я им задаю вопросы, они мне отвечают. Я знаю все про их жизнь. Я даже знаю, как их зовут и как их звали в прошлой жизни. Они для меня абсолютные люди и даже больше. Сердце мое, конечно, обливается... Как же я их люблю, животинок этих моих родных! Всех бы забрала, всех пригрела у себя за паухой, — заявила Гузеева.