Бывший муж Гоар Аветисян подал на нее в суд

Экс-муж Гоар Аветисян Сергей Григорянц подал на нее в суд из-за сына
Бывший муж Гоар Аветисян Сергей Григорянц подал на нее в суд из-за сына. Об этом сообщает Super.
Сергей Григорянц объяснил, что он человек непубличный и не хочет раскрывать все подробности семейных дел. Однако он сообщил, что на сегодняшний день не вписан в свидетельство о рождении Гаспара. Как сообщает источник, на момент рождения мальчика пара не состояла в браке.
«Причина в моих недальновидности и доверии, одним словом, ошибка молодости», — заявил Григорянц.
Он также решил не говорить, как часто видится с Гаспаром и не препятствует ли визажист его общению с сыном.
В 2022 году Аветисян развелась с мужем Сергеем Григоряном. Они были в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара. Визажистка объясняла, что причиной расставания стало отсутствие поддержки у мужа в трудную минуту. В декабре 2021 года у звезды появились осложнения после пластической операции — у нее обнаружили заражение крови. Она объяснила, что в этот период жила без любви и заботы от мужа. Аветисян заверяла, что продолжила поддерживать связь с экс-супругом ради общего ребенка.