Бывший муж Гоар Аветисян подал на нее в суд

Бывший муж Гоар Аветисян Сергей Григорянц подал на нее в суд из-за сына. Об этом сообщает Super.

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Сергей Григорянц объяснил, что он человек непубличный и не хочет раскрывать все подробности семейных дел. Однако он сообщил, что на сегодняшний день не вписан в свидетельство о рождении Гаспара. Как сообщает источник, на момент рождения мальчика пара не состояла в браке.

«Причина в моих недальновидности и доверии, одним словом, ошибка молодости», — заявил Григорянц.

Он также решил не говорить, как часто видится с Гаспаром и не препятствует ли визажист его общению с сыном.