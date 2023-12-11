Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе

Об этом артист заявил в интервью блогеру и рэп-исполнителю Эльдару Джарахову .

По словам Киркорова, во времена студенчества он каждый день ездил на троллейбусе в училище Гнесиных, а дорога до учебного заведения занимала у него чуть меньше часа.