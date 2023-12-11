Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что скучает по поездкам в троллейбусе.

Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе
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Об этом артист заявил в интервью блогеру и рэп-исполнителю Эльдару Джарахову.

По словам Киркорова, во времена студенчества он каждый день ездил на троллейбусе в училище Гнесиных, а дорога до учебного заведения занимала у него чуть меньше часа.

Киркоров добавил, что Московское метро - самое красивое в мире.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».