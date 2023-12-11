DJ Smash станет отцом во второй раз

Музыкант DJ Smash сообщил, что станет отцом во второй раз
Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, сообщил в программе «Шоу Воли» о пополнении в семье.
Ширман рассказал, что его возлюбленная, модель Анастасия Кривошеева, снова беременна. Артист не стал раскрывать пол будущего малыша и приблизительную дату родов.
Ширман и Кривошеева начали встречаться в 2011 году. В 2020-м у них родилась дочь. Девочку назвали Серафимой.
В декабре 2022 года DJ Smash вспомнил, как однажды чуть не женился, работая аниматором. По словам музыканта над одном из новогодних праздников играл Деда Мороза. Во время выступления к нему обратилась девушка и предложила жениться на ней. Ширман отметил, что дама хотела выйти замуж не за него, а именно за сказочного персонажа.
Диджей объяснил, что отказался от предложения, однако пожалел об этом.
«Она собиралась сию минуту уехать со мной в Великий Устюг, стать моей Снегурочкой, готовить мне завтрак, обед и ужин, содержать дом в чистоте и порядке и делать мне массаж ежедневно… К слову, девушка была очень красивая. Я даже пожалел, что я не Дед Мороз!» — заявил музыкант.