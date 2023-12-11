Российский певец Филипп Киркоров ответил хейтерам. Своим мнением по поводу людей, которые постоянно обсуждают его персону, он поделился в подкасте Эльдара Джарахова, доступном на YouTube.

© Bulkin Sergey / news.ru / Globalookpress.com

Исполнитель заявил, что если про человека пускают слухи, он является личностью, а также добавил, что без домыслов окружающих он был бы просто Филиппом.

«Запомни, сказала мне однажды умная женщина, никогда не обсуждают, не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, эпицентром событий, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих», — подчеркнул артист.

Музыкант рассказал, что про него ходит много слухов, самым любимым из которых является тот, в котором говорится, что певец спит в барокамере.