Суд отклонил иск лидера религиозной группы к Григорию Лепсу
Столичный суд отклонил иск к певцу, народному артисту России Григорию Лепсу от лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".
Претензия истца заключалась в том, что музыкант якобы пропагандирует асоциальное поведение. Оскорбленный истец требовал с Лепса 10 миллионов рублей, отмечает RT.
Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в пресс-центре НСН назвала трех самых дорогих артистов на Новый Год. В этот список попал и Лепс.