Сменившая Галкина на Первом канале ведущая высказалась о сложностях работы

Телеведущая Жанна Бадоева, заменившая юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в детском шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале, заявила, что работать с детьми во время съемок тяжело. Об этом она рассказала в Telegram.

Бадоева призналась, что раньше считала шоу о путешествиях самым сложным телевизионным форматом.

«Так я думала примерно до вчерашнего дня. Работа на съемочной площадке с детьми — вот что по-настоящему тяжело, но и очень увлекательно!» — высказалась телеведущая.

Она также добавила, что считает работу над проектом «Лучше всех!» вызовом для себя.

О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» и заменила Галкина, стало известно 11 декабря. Помимо этого шоу, Бадоева также ведет на Первом канале программу о путешествиях «Жизнь других».

«Лучше всех!» убрали из сетки вещания Первого канала, как и некоторые другие развлекательные программы, в феврале 2022 года, после начала спецоперации. В сентябре 2022 года развлекательные шоу начали возвращаться в эфир.