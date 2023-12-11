Максиму Галкину* нашли замену в шоу «Лучше всех!»

На Первом канале нашли замену шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), который до отъезда из России вел передачу о талантливых детях «Лучше всех!». Газета.Ru

Теперь общаться с талантливыми детьми будет Жанна Бадоева. Популярность ведущей принес проект о путешествиях «Орел и решка». Кроме того, Бадоева ведет программу Первого канала «Жизнь других». Сейчас она находится на съемках нового эпизода шоу в Гонконге. Вечерняя Москва