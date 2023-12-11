«Ундервуд» назвали волшебством работу на Vintage Records

«Со студией "Vintage Records" связаны наши самые теплые, удивительные воспоминания, да и не только воспоминания, а настоящее тоже. Я уже не помню, сколько мы записали альбомов на "Винтаже". Как минимум, три точно. Мне кажется, три или четыре, я уже потерял счёт. Ничего круче, чем "Винтаж", я не помню. Вспоминаю, как мы работали над альбомом «Все, кого ты так сильно любил». Помню, как он еще находился на территории ГИТИСа, это вообще были волшебные времена. Я помню, когда мы еще записывали с Владимиром Корниенко (Корнеем), как он подходил ко всем этим басам и гитарам, как он их благородно поглаживал, какие звуки их них извлекал. В руках таланта все звучит», - восхитился музыкант. При этом он отметил, что студия пользуется большой популярностью среди рок-музыкантов. «Не всегда получается там записываться, студия популярна, ее букирует много артистов, но при любой удобной возможности мы стараемся там появиться. Если это аппаратура на "Винтаже", это поистине гениально. Здоровья студии, здоровья всем этим удивительным инструментам», - заключил собеседник НСН.