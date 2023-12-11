«Ночные снайперы» анонсировали акустические концерты в январе

«В январе планируем пять акустических концертов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани, конечно же, ведь туда надо вернуться. Я хочу начать следующий год с январских акустик. Я хочу сыграть разные программы, сейчас начинаю думать на эту тему. Надеюсь, что жители этих городов придут на наши концерты, а те, кто хотят выступления в своих городах, либо подтянутся, либо сделают все, чтобы мы к ним приехали. Акустику мы выбрали потому, что мы 30 лет назад с нее начинали. "Снайперы" начались именно с акустического звучания, поэтому, закрывая этот юбилейный год, я посчитала, что самое правильное - закончить его вот такой прозрачностью», - рассказала певица корреспонденту НСН.