«Пять городов!»: «Ночные снайперы» анонсировали акустические концерты в январе
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала НСН о планах коллектива выступить в пяти городах России в январе.
Накануне состоялся квартирник Дианы Арбениной, на котором она пообщалась с поклонниками, предалась воспоминаниям из концертной жизни, исполнила под гитару песни и рассказала о планах коллектива на будущий год, анонсировав несколько концертов в первый же месяц 2024 года. Камерный вечер завершился просмотром фильма-концерта юбилейного выступления «Ночных снайперов» на столичной арене «Спартак» в августе. На встрече с певицей побывала корреспондент НСН.
«В январе планируем пять акустических концертов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани, конечно же, ведь туда надо вернуться. Я хочу начать следующий год с январских акустик. Я хочу сыграть разные программы, сейчас начинаю думать на эту тему. Надеюсь, что жители этих городов придут на наши концерты, а те, кто хотят выступления в своих городах, либо подтянутся, либо сделают все, чтобы мы к ним приехали. Акустику мы выбрали потому, что мы 30 лет назад с нее начинали. "Снайперы" начались именно с акустического звучания, поэтому, закрывая этот юбилейный год, я посчитала, что самое правильное - закончить его вот такой прозрачностью», - рассказала певица корреспонденту НСН.
Во время беседы с поклонниками Арбенина также поделилась, что хотела бы каждый месяц играть в самом красивом театре нового города. Зал своими аплодисментами дал старт фильму-концерту. Зрителя очаровывали моменты, когда Диана Арбенина в комнате подпевала Диане Арбениной на экране и комментировала происходящее в фильме.
«Ты на сцене - абсолютно не ты. Я говорю про себя на сцене в третьем лице. Вы можете смеяться, это может выглядеть со стороны забавно, но мне вот так удобно. Я не ассоциирую себя обычную с собой же на сцене, для меня сейчас поет какая-то девушка», - комментировала кадры Диана.
Артистка также вспомнила, как в 2000-х годах на фестивале «Наши в городе» она попала в комичную ситуацию. Во время выступления «Ночных снайперов» планировалось исполнить трюк: солистка должна была пролететь над зрительным залом на тросе, но что-то пошло не так, и она зависла над зрителями. Певица рассказала эту историю пришедшим на квартирник гостям, громко посмеялась и сравнила свой тогдашний образ с Карлсоном из мультфильма.
В середине ноября вышел фильм-концерт «Ночных Снайперов», посвященный 30-летию коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако, по заявлению представителей Арбениной, со стриминговым сервисом, на котором была представлена кинолента, вышли разногласия. Как утверждает сторона артистки, им пришлось изъять фильм с платформы, так как онлайн-кинотеатр отказался рекламировать картину.