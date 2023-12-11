SHAMAN уступил преподавательнице из Екатеринбурга на шоу «Перепой звезду»

Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на вокальном шоу «Перепой звезду».

В последнем выпуске телепрограммы певец и преподавательница спели композицию «Ты моя». По правилам шоу первый куплет исполняет непрофессиональный артист, второй — звездный участник, а финал трека они поют дуэтом.