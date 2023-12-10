Иосифа Пригожина срочно госпитализировали

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

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— Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны, — заявил он.

Позже Пригожин сообщил, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать с журналистами продюсеру было неудобно, передает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что певица Ирина Дубцова почувствовала себя плохо дома, мама артистки срочно вызвала ей скорую помощь. Госпитализация исполнительнице не понадобилась.

Артистка Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съемках, но в обморок она не падала, сейчас певица находится дома. Об этом 9 декабря рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Горох.

Днем 9 декабря певец Леонид Агутин рассказал, что его отправили на срочную операцию, где ему удалили блуждающий тромб. По его словам, он почувствовал сильную боль и отправился в больницу, чтобы принять обезболивающий препарат.