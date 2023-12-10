«Нет повода»: Дайнеко попросила не поздравлять ее с беременностью
Виктория Дайнеко выложила в микроблоге видеоролик, где хорошо видно ее фигуру. Памятуя о том, как любят фолловеры изучать талии своих кумиров, певица заранее попросила с пополнением в семействе ее не поздравлять, - пишет gazeta.ru
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«Только вы не пишите пожалуйста, что я беременная. Просто у меня такой живот, что я сделаю. Сегодня не надо поздравлять. Нет повода. Как только будет — я вам сообщу», — написала Виктория.
Виктория Дайнеко была гостьей шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Певица рассказала, что никак не может наладить отношения с бывшим мужем Дмитрием Клейманом. За год он всего четыре раза виделся с их общей восьмилетней дочерью Лидией.
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