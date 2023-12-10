Киркоров рассказал, почему к звездам теряют интерес

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что для того, чтобы оставаться звездой, необходимо вызывать интерес у публики. В подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube народный артист отметил, что нельзя давать зрителю почувствовать, что ты превосходишь всех исполнителей на российской эстраде, ибо тогда он потеряет интерес.

Нужно оставаться интересным. Публика, она великая везде, во все времена. Когда она чувствует твое абсолютное превосходство во всем, ей тоже не очень интересно. Она как бы откладывает тебя, типа, «ну ладно, пусть и этот будет…» и это в творчестве тяжелый и опасный сигнал. Я и стараюсь изо всех сил, чтобы не быть одиноким на нашей эстраде, — заявил Киркоров.

Ранее Киркоров рассказал, на кого равнялся в детстве — кумиром будущей эстрадной звезды был актер Адриано Челентано. До этого артист признался, что все еще не может поверить, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, а его друг — артист Валерий Леонтьев. Певец заявил, что за годы он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком». Также певец раскрыл свою заветную мечту — больше всего знаменитости хотелось бы мира во всем мире.