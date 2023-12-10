Вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом замужестве

«Мы сейчас пишем золотой альбом хитов, у нас готово шесть треков. В них можно также услышать голос Пьера. Будем переиздавать «Шоколадного зайца», «Целуй-целуй» и другие хиты. У Нарцисса было очень много песен, которые просто лежали, и он ничего с ними не делал. Но они шедевральны! Всю эту работу нашей команды видит Каролина», - сказала она.