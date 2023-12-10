Вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом замужестве
Валерия Калачева, бывшая ранее замужем за Пьером Нарциссом и известная под псевдонимом Monisha Star, вышла замуж. Ее избранником стал музыкант и композитор Евгений Шахрай, который старше ее на 25 лет.
Валерия рассказала, что они счастливы друг с другом, пишет СтарХит.
«Сейчас мы живем все вместе — с сыном Евгения, с моей дочерью, с мамой в большом красивом доме. У нас все хорошо и дружно», - сообщила певица.
Оценила нового мужа матери и ее дочь Каролина. По словам Калачевой, она увидела, как много делается для ее отца.
«Мы сейчас пишем золотой альбом хитов, у нас готово шесть треков. В них можно также услышать голос Пьера. Будем переиздавать «Шоколадного зайца», «Целуй-целуй» и другие хиты. У Нарцисса было очень много песен, которые просто лежали, и он ничего с ними не делал. Но они шедевральны! Всю эту работу нашей команды видит Каролина», - сказала она.
Свадьбу же пара планирует летом, пышную, совместив ее с днем рождения их общего друга певца Владимира Кузьмина
«Пройдет это на побережье в Испании — там у нас есть дом, или же в Сочи — там у нас тоже есть дом. Будет пышная церемония, у меня будет самое большое белое платье в мире, почему бы и нет?!» - резюмировала Валерия.
Также 37-летняя певица ответила на вопрос, планируют ли они с 60-летним Шахраем завести еще детей.
«Конечно, планируем детей, еще как планируем. Пусть они рождаются в хорошей семье, где мама и папа ценят друг друга, прошли через многое. И, возможно, это будет та самая душа Пьера… Он будет только рад», — размышляет она.