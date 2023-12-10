СМИ: старший сын Градского вывозит вещи из квартиры отца

Конфликт между вдовой народного артиста России Александра Градского и его старшими детьми вышел на новый виток. Несмотря на то, что раздел имущества по суду уже произведен, битвы за огромного наследства не прекращаются.

Как пишет Экспресс-Газета, сегодня в квартиру отца в Козицком переулке, которая была присуждена Марине Коташенко, приехал сын Градского от третьего брака Даниил. Он вместе с грузчиками стал выносить оттуда картины, мебель и прочее имущество.

Как только Коташенко стало об этом известно, она обратилась в полицию с просьбой прекратить вынос ценностей. Вдова в очередной раз заявила, что ее покойный супруг еще при жизни обеспечил своих старших детей всем необходимым, кроме того, они и сейчас получили значительные деньги из наследственной массы.

Даниил и Мария, свою очередь, обвиняют Марину в присвоении крупной суммы денег.