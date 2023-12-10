Дайнеко посмеялась над крошечными алиментами на дочь
Виктория Дайнеко была гостьей шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Певица рассказала, что никак не может наладить отношения с бывшим мужем Дмитрием Клейманом. За год он всего четыре раза виделся с их общей восьмилетней дочерью Лидией, - рассказывает издание woman.ru.
Молодой маме пришлось через суд выбивать из бывшего супруга алименты. По словам певицы, сделала она это не из нужды, а из принципа.
«Мы с него отсудили алименты. Меньше полутора прожиточного минимума московского. Просто было смешно, когда мы обсуждали то, что он дочку будет к себе забирать, я сказала: ''Да, конечно, только подготовь школьную одежду. Она же не будет с собой в школу носить кучу одежды'' на что он мне ответил: ''Ну тогда я плачу алименты''», — посмеялась Виктория.
Виктория в новом интервью рассказала, что у нее вспыльчивый характер и она может легко разозлиться. Также она вспомнила про инцидент, когда вылила на экс-возлюбленного воду.
«Вылила кипяток на бывшего мужа. Он столько интервью на эту тему дал, что мне уже даже жалко. Причем вода-то была остывшая. Это был не кипяток, просто тепленькая водичка», - рассказала Дайнеко.