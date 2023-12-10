Дайнеко посмеялась над крошечными алиментами на дочь

«Мы с него отсудили алименты. Меньше полутора прожиточного минимума московского. Просто было смешно, когда мы обсуждали то, что он дочку будет к себе забирать, я сказала: ''Да, конечно, только подготовь школьную одежду. Она же не будет с собой в школу носить кучу одежды'' на что он мне ответил: ''Ну тогда я плачу алименты''», — посмеялась Виктория.