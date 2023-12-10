Бузова сообщила, что обладает уникальным диапазоном голоса
Ольга Бузова рассказала журналистам, что обладает диапазоном голоса в три октавы. К примеру, подобный вокал демонстрировали британский вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри, а также американская певица Леди Гага.
Поющая телеведущая призналась, что ранее не знала о таких возможностях собственного голоса, - пишут news.ru.
«Ну, в общем, теперь я знаю, что у меня три октавы», —сказала она.
Ранее стало известно, что Бузова купила своему отцу Игорю Бузову квартиру. Такой подарок певица сделала родственнику в честь юбилея — ему исполнилось 60 лет.
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