Бузова сообщила, что обладает уникальным диапазоном голоса

Ольга Бузова рассказала журналистам, что обладает диапазоном голоса в три октавы. К примеру, подобный вокал демонстрировали британский вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри, а также американская певица Леди Гага.

Поющая телеведущая призналась, что ранее не знала о таких возможностях собственного голоса, - пишут news.ru.

«Ну, в общем, теперь я знаю, что у меня три октавы», —сказала она.