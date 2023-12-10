Долина сообщила о серьезном заболевании

«Три дня назад начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала... Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу «дышать» моим связкам. Это было понятно в день концерта. В таких случаях концерты отменяются, но не в моем», —заявила она.