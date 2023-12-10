Долина сообщила о серьезном заболевании
У Ларисы Долиной обнаружено повреждение трахеи, при котором категорически нельзя петь. Об этом рассказала сама певица.
«Три дня назад начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала... Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу «дышать» моим связкам. Это было понятно в день концерта. В таких случаях концерты отменяются, но не в моем», —заявила она.
Сама Долина продолжает выступать, правда, теперь за кулисами все время дежурят врачи.
Издание 7days приводит мнение врача-кардиолога Андрея Кондрахина. Медик убежден, что такое отношение к собственному здоровью может обернуться для Ларисы Александровны большой бедой.
«Болеть надо в хороших условиях, чтобы организм восстановился. Если человек будет выполнять нагрузки, то может случиться несчастье. Любая инфекция — это осложнение на сердце. Могут быть заболевания, связанные с сердцем, воспаление. Сердце может отказать. И пневмония тоже может быть»,- сказал доктор.
СМИ сообщили, что российская певица Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на болезнь и рекомендации врачей.