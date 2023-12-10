Участник шоу «Суперстар!» резко высказался о Соседове
В очередном выпуске шоу на канале НТВ возник конфликт между певцом Алексеем Гоманом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
Победитель конкурса «Народный артист» Гоман пел композицию Анны Asti «По барам». Певец объяснил, что ему не понравился выбор композиции, но продюсеры настояли на ее исполнении.
«Мне эта песня настолько по барабану, что я готов ее петь хоть в любом виде. Я просто из себя вытаскивать какие-то эмоции, которые мне не присущи, не буду. Смысла в этом нет», — сказал Гоман, констатировав, что «чувствует себя изнасилованным» песней.
Как результат – никто из жюри высший балл исполнителю не поставил. А Соседов заявил, что ему жаль Гомана, - рассказывает Экспресс Газета.
«Это тягомотина, которая шла до конца. Уже в финале Леша стал потеть, делать вокальные изыски. И, когда он сказал, что изнасиловал себя этой песней, то я подумал, как точно ты сказал», - отметил музыкальный критик.
Однако это высказывание Соседова задело раздосадованного певца, и он, в свою очередь, сообщил, что ему уже «давно жаль» оппонента.
Членами жюри шоу «Суперстар!» в этом году стали четыре человека. Это ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов, эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.