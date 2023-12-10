Участник шоу «Суперстар!» резко высказался о Соседове

«Мне эта песня настолько по барабану, что я готов ее петь хоть в любом виде. Я просто из себя вытаскивать какие-то эмоции, которые мне не присущи, не буду. Смысла в этом нет», — сказал Гоман, констатировав, что «чувствует себя изнасилованным» песней.