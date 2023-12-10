Башаров готовится к четвертой свадьбе

Пять лет назад публика обсуждала третий развод Марата Башарова. Тогда актеру пришлось публично признаться в том, что он избил свою супругу. Вскрылись факты и предыдущих двух разводов – причиной их стало так же домашнее насилие со стороны актера.

Тем не менее, Марат женится снова. Его избранницей стала актриса Ася Борисова.

Пара вместе уже два года, как пишет СтарХит. А сейчас они решили вступить в законный брак. Марат преподнес Асе помолвочное кольцо из белого золота с шестью бриллиантами. У актрисы это будет второй брак, у нее есть сын, рожденный в союзе с Артуром Походней.

Грандиозного торжества пара не планирует.

«Идеальное торжество — чтобы мы были вдвоем и это был наш праздник только», — сказала Ася.

Отправиться в ЗАГС Башаров и Борисова планируют летом.