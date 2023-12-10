Татьяна Судец рассказала, как ее чуть не уволили за ругань в прямом эфире

«Идет программа на "Орбите". Я веду эту программу передач и приглашаю ребят посмотреть передачу "Костер". И должен был пойти ролик, который напоминал о борьбе с огнем. А ролик не идет! Я сижу, смотрю в монитор - а в эфире секунды кажутся часами, веками. И вот я сижу и не разжимая зубы говорю: "Черти что". И все это пошло в эфир», - рассказала Судец.