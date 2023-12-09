Стали известны подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Известной российской исполнительнице Надежде Бабкиной стало плохо на съемках, но в обморок она не падала. Об этом РИА Новости сообщил ее концертный директор Сергей Горох.

Он уточнил, что инцидент произошел во время записи новогоднего шоу на телеканале «Звезда». По его словам, после того, как певица почувствовала себя нехорошо, дежурный врач сопроводил ее за кулисы. На всякий случай вызвали скорую помощь, но врач сказал, что будет достаточно небольшого отдыха.

Горох добавил, что через полчаса Бабкина вернулась в студию. Сейчас она находится дома.