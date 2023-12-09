СМИ: Бабкина упала в обморок во время съемок
С Надеждой Бабкиной произошел неприятный инцидент. Она потеряла сознание прямо во время съемок в студии телеканала «Звезда».
Коллеги вызвали певице скорую помощь, медики осмотрели Надежду Георгиевну, стабилизировали ее состояние. Госпитализация не понадобилась, - пишет АиФ.
Певица недавно поссорилась со своим помощником, бывшим фигуристом Сергеем Рябовым.
«Еще месяца два назад она была готова ради Рябова на все. Но теперь они на грани расставания, она даже уволила его из своего театра «Русская песня». Сергею дорогие подарки доставались от Бабкиной – например, квартира в Москве за 47 миллионов, но он начал наглеть, потребовал себе другую должность и зарплату. Вот она его и уволила», - говорят инсайдеры.
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