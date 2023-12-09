СМИ: Бабкина упала в обморок во время съемок

«Еще месяца два назад она была готова ради Рябова на все. Но теперь они на грани расставания, она даже уволила его из своего театра «Русская песня». Сергею дорогие подарки доставались от Бабкиной – например, квартира в Москве за 47 миллионов, но он начал наглеть, потребовал себе другую должность и зарплату. Вот она его и уволила», - говорят инсайдеры.