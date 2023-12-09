Подруга объяснила причины эмиграции Пугачевой
Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри уехала вслед за супругом Максимом Галкиным*сначала в Израиль, а позднее- на Кипр. Как пишут СМИ, самочувствие Примадонны оставляет желать лучшего.
Предполагается, что Алла Борисовна эмигрировала из России из-за любимого супруга. Однако давняя приятельница и портниха певицы Любовь Аксенова считает, что причина не в этом, пишет «Московский Комсомолец».
«Да фиг с ним, с этим Галкиным. Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? Вы думаете, она верит в свое долголетие? Не очень верит: у нее же куча болячек!», - объяснила Аксенова.
Алла Пугачева во время отсутствия Галкина осталась с детьми в Лимасоле. Свободное время артистка уделяет шопингу, однако во время одного из походов в магазин ей стало плохо.
«Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — сообщили очевидцы.
*Признан иноагентом в РФ