Названа настоящая причина побега Пугачевой из России
Больше года Алла Пугачева живет на чужбине. В окружении певицы судачили, что она была вынуждена уехать из-за мужа-иноагента. Однако недавно подруга артистки Любовь Аксенова раскрыла истинные причины побега знаменитости.
"У них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их",- заявила портниха Любовь Аксенова.
Она напомнила, что певице уже 74 года.
"Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? Вы думаете, она верит в свое долголетие? У нее же куча болячек!" - цитирует ее сайт mk.ru.
По словам Аксеновой, за границей Алле Борисовне несладко.
Ранее врач Мадина Байрамукова рассказала, что усугубило и без того подорванное здоровье Пугачевой. Также новости сообщали, что у Примадонны достаточно профессиональных записей для того, чтобы выпустить целый альбом с новыми песнями.