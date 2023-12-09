Хилькевич рассказала, как едва не погибла в такси

Анна Хилькевич собралась на очередные съемки. Девушка вызвала такси; водитель, открывая ей дверцу, поскользнулся и сильно ударился. Но встал, от помощи отказался и сел за руль.

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«После того как водитель упал, он сделал вид, что все ок. И вместо того, чтобы попросить помощи, начал ехать. В итоге он теряет сознание, нога на газе, машина на D», - рассказала актриса в Телеграм-канале.

К счастью, ДТП удалось избежать. Прибывшие по вызову медики скорой помощи объяснили, что водитель сильно повредил колено и потерял сознание от боли.

Хилькевич огорчена, что другой таксист и его пассажиры, которые были свидетелями происшествия, не оказали никакой помощи, - констатирует портал super.ru.

«Трое взрослых мужиков не проявили никакой мягкости и не вышли на помощь, понимаете абсурд ситуации вообще?» - возмутилась актриса.