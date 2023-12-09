Выяснилось, что толкнуло Пугачеву на эмиграцию из России

Да фиг с ним, с этим Галкиным. Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? — заявила Аксенова.