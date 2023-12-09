Антонов сравнил пение Алсу на шоу «Дуэты» с комариным писком

Юрий Антонов и Алсу совместно выступали в числе других участников шоу «Дуэты». П условиям проекта шоу певцы исполняют известные треки, но они не знают, с кем находятся на сцене, поскольку не видят друг друга, а голос оппонента они слышат в измененном виде, рассказывают news.ru.

Ведущие шоу Сергей Лазарев и Николай Басков отметили, что Юрий Антонов к своим композициям всегда относится очень серьезно. Они спросили, понравился ли мэтру вокал Алсу. Но тот ответил, что из-за измененного голоса практически не слышал, как поет Алсу. Он сравнил ее пение с «комариным писком».

Алсу же сказала, что для нее было большой честью выступать вместе с таким знаменитым артистом.