Лель похвалила дочь  Йовович за исполнение своего хита

Хит Кати Лель «Джага-джага» обрел вторую жизнь на мировом уровне после того, как стал трендом в TikTok. Короткие ролики с его исполнением выкладывают в интернет как обычные пользователи, так и знаменитости. Не отстала от тренда и 16-летняя дочь Милы Йовович Эвер Андерсон.

Ранее Йовович, рассказывала, что для Эвер она наняла русскую няню, и училась она в русской школе в Америке.

Катя Лель положительно оценила ролик Эвер, - пишет АиФ.

«Красотка!» — заявила певица.

Лель назвала популярность песни «российской победой». Она призналась, что популярность композиции в TikTok привлекла к ней внимание зарубежных партнеров.