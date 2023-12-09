Вдова Градского обратилась к его старшим детям через СМИ

«Я много раз обращалась к Марии и Даниилу с предложением по поводу памятника, звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Однако, они промолчали, что к этому времени все наследники по закону (включая их!) уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно (без привлечения собственных средств) позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу видимо жалко. А на ведение дорогостоящих судебных процессов против меня и моих детей средства находятся.