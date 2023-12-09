Вдова Градского обратилась к его старшим детям через СМИ
Наследники Александра Градского продолжают выяснять отношения. Их у покойного музыканта пятеро. Даниил и Мария от третьего брака музыканта и двое несовершеннолетних Саша и Ваня от Марины Коташенко, а также сама Марина, ставшая официальной супругой за месяц до смерти Градского.
Суд распределил имущество между детьми и вдовой, но старших детей и их мать, бывшую жену Александра Борисовича, решение суда не устроило. Мария и Даниил неоднократно публично заявляли, что Коташенко ограбила их семью, что у них нет денег даже на установку достойного памятника.
Вдова Градского через журналистов «Комсомольской Правды» обратилась к старшим наследникам.
«Я много раз обращалась к Марии и Даниилу с предложением по поводу памятника, звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Однако, они промолчали, что к этому времени все наследники по закону (включая их!) уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно (без привлечения собственных средств) позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу видимо жалко. А на ведение дорогостоящих судебных процессов против меня и моих детей средства находятся.
Я через «Комсомольскую правду» обращаюсь к Даниилу и Марии Градским с очередным предложением наконец-то принять участие в выборе проекта памятника, потому что считаю, что несмотря на наши материальные споры, скандалы, памятник - это дело чести, это дань памяти Александру Борисовичу».
Старшим детям народного артиста России Александра Градского, Даниилу и Марии, в наследство остался старый разрушенный дом, тогда как последней жене, Марине Коташенко, — все остальное многомиллионное имущество. Об этом рассказали сын и дочь певца в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».