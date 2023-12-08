Дочь Миллы Йовович станцевала под хит Кати Лель

Дочь Миллы Йовович американская модель и актриса Эвер Габо Андерсон записала видео под песню российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный». Девушка поделилась им на своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя знаменитость разместила видео, в начале которого она была запечатлена в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. После этого девушка предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета с декольте. Lenta.ru