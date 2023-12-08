Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве

Российский певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Московскую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно предварительным данным, у певца образовался тромб в ноге. Отмечается, что ранее певец почувствовал сильные боли на месте тромба, после чего ему диагностировали тромбоз глубоких вен. В данный момент Агутин находится под присмотром врачей.

Источник также указывает, что в начале января Агутин запланировал концерты в Сочи и Дубае — если состояние певца не улучшится, то мероприятия могут быть отменены.