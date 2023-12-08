Двойники уехавших из России звезд столкнулись с проблемами

Артисты-двойники российских звезд, которые уехали из РФ на фоне специальной военной операции на Украине, пожаловались на то, что их больше не заказывают для выступлений на корпоративах. Это вынуждает их менять образ и заниматься поисками других героев пародий, сообщает RT со ссылкой на представителей индустрии.

По словам двойника Аллы Пугачевой, падение спроса на двойников певицы наблюдается, но заказы все равно поступают. При этом как уточнил он, другие артисты совсем лишились работы.

Собеседник отметил, что в этой сфере он работает с 1999 года.

«Могу сказать точно, что если "Пугачеву" еще хоть как-то зовут на корпоративы, то "Лободу" я не видел уже около двух лет», — заявил двойник, которого зовут Марк.

Организатор праздников Александр Кудинов заявил о необходимости корректировать форматы выступлений артистов в текущих условиях.