Гитарист Пугачевой назвал неожиданный талант певицы

«Алла хорошо рисует. Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку "Гулливер" на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин. Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки, в отличие от Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов)», — рассказал музыкант.