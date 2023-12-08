Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) недавно колко высказался по поводу телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Он прокомментировал ее поведение, а также рассказал, почему селебрити до сих пор не может найти свою любовь и выйти замуж.

По словам Абрикосова, телеведущая ведет слишком откровенный образ жизни. Бузова публикует провокационные фотографии, а также имеет неприятную черту характера — мстительность.

Экс-участник «Дома-2» отметил, что, в отличие от большинства знаменитостей, Ольга Бузова предпочитает не высказываться о ком-то в публичном поле, а подло делать это втихую.

— Кому нужна жена, на которой печати ставить негде? Вместо скромности Бузова демонстрировала свои обнаженные фотографии, распустила слухи о каких-то немолодых покровителях, — написал Май Абрикосов в своем Telegram-канале.

Недавно Ольга Бузова иронично высказалась о своем экс-бойфренде Даве, пришедшем на ее концерт с огромным букетом.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале 2021 года и избегали друг друга после разрыва несколько лет. Только теперь Дава снова начал проявлять интерес к бывшей возлюбленной, а та в свою очередь только подкрепляет слухи о возобновившихся чувствах.