В Новосибирске певицу Салтыкову обвинили в мошенничестве

«Взяла 30 процентов и фактически слилась с мероприятия. Она сначала берет предоплату, а потом отказывается выступать. Мы предлагали ей заключить договор, но она отказалась. В итоге она с меня взяла 100 тысяч рублей. Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на неё в суд по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — цитирует издание Сиб.фм Алексея Уткина.