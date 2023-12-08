В Новосибирске певицу Салтыкову обвинили в мошенничестве

Певицу Ирину Салтыкову обвинили в мошенничестве с концертом в Новосибирске
В Новосибирске концертный представитель агентства «Concert 54» Алексей Уткин прокомментировал отмену выступлений артистов Ирины Салтыковой, Натальи Гулькиной и Кая Метова на «ДискоФеерии». Несмотря на скандальное высказывание Салтыковой, концерт состоится, сообщил Алексей Уткин изданию Сиб.фм.
Как рассказал концертный представитель «Concert 54» Алексей Уткин, концерт «ДискоФеерия» состоится в Новосибирске несмотря на скандальное заявление Ирины Салтыковой, которая ранее пожаловалась на работу организаторов. По словам Уткина, почти все заявленные артисты уже приехали в столицу Сибири, отдыхают в гостинице.
«Не будет у нас только Салтыковой, Кая Метова, Гулькиной и Титомира, потому что после заявления Метова эти артисты почему-то непонятную точку зрения приняли», — отметил Уткин.
Ранее Ирины Салтыкова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором заявила, что организаторы концерта в Новосибирске мошенники, так как звезды не получили свой гонорар.
Однако, по слова Уткина, артистка взяла у организаторов 30 процентов от предоплаты по гонорару.
«Взяла 30 процентов и фактически слилась с мероприятия. Она сначала берет предоплату, а потом отказывается выступать. Мы предлагали ей заключить договор, но она отказалась. В итоге она с меня взяла 100 тысяч рублей. Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на неё в суд по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — цитирует издание Сиб.фм Алексея Уткина.
Кроме того, концертный представитель «Concert 54» подчеркивает, что Кай Метов отказался от участия в концерте из-за конфликта с солистом группы «На-На» Валерием Юриным, который собирал артистов на «ДискоФеерию».
Ранее BFM-Новосибирск писал, что Ирина Салтыкова выразила недовольство организаторами концерта в Новосибирске.