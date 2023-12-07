Обслужившей Пугачеву на Кипре продавщице сделали выговор

Киприоты, владельцы бутика в мультибрендовом центре, сделали выговор продавщице за чрезмерное внимание к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, исполнительница в настоящее время находится на Кипре и активно занимается шопингом.

Источник рассказал, что в одном из бутиков Аллу обслуживала русскоговорящая девушка. Она сразу узнала известную певицу и сосредоточила все усилия на ее обслуживании. При этом продавщица не уделяла внимания другим посетителям.

После ухода Пугачевой из бутика владельцы магазина отчитали девушку и предупредили, что уволят ее в том случае, если она по любым причинам будет уделять внимание только одному покупателю, заметил собеседник газеты.

По его словам, продавщица сообщила, что «певица была большой звездой в России». Он добавил, что владельцам бутика имя Пугачевой ничего не говорит, так как они киприоты и не знают российских звезд.