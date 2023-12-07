Обслужившей Пугачеву на Кипре продавщице сделали выговор
Киприоты, владельцы бутика в мультибрендовом центре, сделали выговор продавщице за чрезмерное внимание к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
По данным газеты, исполнительница в настоящее время находится на Кипре и активно занимается шопингом.
Источник рассказал, что в одном из бутиков Аллу обслуживала русскоговорящая девушка. Она сразу узнала известную певицу и сосредоточила все усилия на ее обслуживании. При этом продавщица не уделяла внимания другим посетителям.
После ухода Пугачевой из бутика владельцы магазина отчитали девушку и предупредили, что уволят ее в том случае, если она по любым причинам будет уделять внимание только одному покупателю, заметил собеседник газеты.
По его словам, продавщица сообщила, что «певица была большой звездой в России». Он добавил, что владельцам бутика имя Пугачевой ничего не говорит, так как они киприоты и не знают российских звезд.
Журналисты уточнили, что во время шопинга артистка продемонстрировала, что не испытывает трудностей с деньгами. В одном из магазинов она оставила €5000, что является по меркам острова огромной суммой.