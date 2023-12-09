Мировой тур певицы Тейлор Свифт принес рекордные 1,04 миллиарда долларов
Мировой концертный тур американской певицы Тейлор Свифт Eras стал сенсацией. По данным издания Pollstar, объем продаж за первые 60 концертов составил около 1,04 миллиарда долларов. Это новый рекорд в истории музыки. Предыдущему рекордсмену Элтону Джону понадобилось 328 выступлений, чтобы собрать 939 миллионов долларов во время его пятилетнего прощального тура, который охватывал пандемию.
Успех поп-звезды пришелся на удачный год для концертного бизнеса, который восстановился после карантина из-за COVID-19. В целом, продажи 100 лучших мировых туров в этом году принесли более 9 миллиардов долларов, что на 46 процентов больше, чем в 2022 году, когда расходы были рекордными. Певица Бейонсе и рок-музыкант Брюс Спрингстин замыкают тройку лучших концертных туров года.
Однако Свифт, чей тур начался в Аризоне в марте, не просто заработала больше денег, чем кто-либо другой. Она также делала это быстрее, а ее массовая популярность означала, что она играла исключительно на стадионах, которые вмещают большие толпы. На тур Eras Свифт продала более 4,3 миллиона билетов. В среднем это составляет примерно 239 долларов за билет - пятый по величине показатель среди лучших туров года.
Кроме того, перезапись ее пластинки десятилетней давности также стала самым продаваемым альбомом года, а фильм с ее концерта собрал около 250 миллионов долларов. Ранее Свифт получила награду "Человек года" от журнала Time.