Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

У солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и его жены Регины Бурд родился пятый ребенок. Об этом стало известно в четверг, 7 декабря.

Певец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он в медицинском халате позирует с наклейкой «У меня родился сын».

— Счастье пришло ко мне в пятый раз! — подписал фотографию Жуков.

Поклонники и коллеги артиста поздравили его в комментариях у публикации. Они пожелали ребенку и матери здоровья.

— Какая крутая новость! Не останавливайтесь на достигнутом, — написал один из пользователей сети.

Новорожденный малыш стал в семье Сергея и Регины пятым ребенком. Пара также воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двух сыновей: 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. О том, что семья ждет пополнение стало известно в сентябре на фестивале «Новый сезон», который проходил на курорте Роза Хутор.