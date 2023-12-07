Киркоров открыл церемонию вручения премии «Звезды хайпа»

Надо работать, любить вас, дорогие зрители, и вас, уважаемые коллеги! Уже 35 лет я выхожу на эту сцену. И, судя по тому, что мне доверили миссию открыть этот фантастически интересный вечер, наверное, еще есть порох в моих пороховницах, — отметил Киркоров.