СМИ: доходы Лободы в России упали на 300 млн рублей

Известная певица Светлана Лобода ранее зарабатывала в России до 300 млн рублей в год. В 2023 году ей не удалось получить от россиян ни одной копейки. Таким образом, пишет Telegram-канал Mash, ее доход сократился на 300 млн рублей.

По данным канала, в 2021 году Светлана получала 1,4 млн рублей за выступления, в месяц давала около 15 концертов. За появление на корпоративе брала 4 млн. Реклама в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) приносила ей 24 млн.

Утрата дохода обусловлена тем, что исполнительница полностью разорвала отношения с российскими фанатами, заметили журналисты.

«Причина — тотальный разрыв отношений с российскими фанатами. В итоге у нас о Лободе забыли, а за границей она оказалась не сильно нужна», — пояснили они.