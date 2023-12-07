Якубович назвал москвичей «зажравшимися»

В отличие от приезжих, коренные Москвичи реже добиваются успеха из-за привычки к благополучной жизни. Такое мнение выразил советский и российский телеведущий Леонид Якубович в эфире YouTube-подкаста «БИГ НАМБРЗ».

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«Те, кто не родился в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи. Очень тут все зажрались. Все такие благостные», — заявил Якубович.

Ведущий также назвал большим шагом решение переехать в другой город и добавил, что люди с периферии привыкли «пробиваться».

При этом Якубович считает, что больших различий между москвичами и приезжими нет.

«Люди и люди, человеки и человеки», — заключил он.