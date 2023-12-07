Легенда рок-н-ролла Джимми Виллотти умер накануне своего 79-летия

Ушел из жизни Джимми Виллотти, легенда итальянского рон-н-ролла, чья "нежная, лирическая гитара", как помечено в некрологе, сумела растопить сердца миллионов.

© Российская Газета

Артист, начавший карьеру в 1960-х в Meteors, одной из наиболее значимых национальных жанровых групп того времени, скончался в ночь накануне своего 79-летия в Болонье. Об этом пишет Dire. Наташа, вдова титана, печальную информацию подтвердила.

Настоящее имя Виллотти - Марко, кличку Джимми он получил благодаря своей одержимости Джеймсом Дином.

Джимми, буквально в этом году отметивший концертом свое 60-летие на сцене, играл в группе Golden Rock Boys, одинаково успешен был в джазе, рок-н-ролле и поп-музыке, написал/записал в 1978-м рок-оперу "Юлий Цезарь" (Giulio Cesare), выступал как автор музыки к фильмам и сериалам и как автор песен. В том числе - для Джанни Моранди.