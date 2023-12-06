Волочкова высказалась об отказе Лазарева сфотографироваться с ней

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не обиделась на певца Сергея Лазарева за отказ сделать совместное фото на недавнем мероприятии, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что вместо этого сфотографировалась с Филиппом Киркоровым.

Я не обижена на Сережу Лазарева. Я не придала значения тому, что он отказался со мной сфотографироваться. Ну и что! Мы с ним во многих программах принимали участие. Сережа, я тебя люблю! — призналась артистка.

Балерина рассказала журналистам, что обожает творчества Лазарева. Кроме того, она подчеркнула, что считает его грандиозным артистом.

Инцидент произошел 29 ноября за кулисами церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон». Лазарев извинился и спешно ретировался после того, как к нему приблизилась танцовщица и предложила попозировать перед фотографами.

Драма развернулась за спиной Филиппа Киркорова, который общался с журналистами. В итоге в кадр попала удрученная Волочкова, которая с неловкой улыбкой переживала публичный отказ со стороны Лазарева.