Популярная ведущая рассказала о позеленевшем от ее шутки Якубовиче

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка», популярная блогерша Юлия Коваль рассказала, что однажды пошутила над актером и телеведущим Леонидом Якубовичем. В шоу AgentShow своей коллеги Анастасии Ивлеевой она рассказала, что шутка не понравилась Якубовичу. Выпуск опубликован во «ВКонтакте».

«Один раз я пошутила про "крутите барабан", он позеленел просто», — рассказала Коваль, добавив, что тогда играла в теннис с Якубовичем.

Ивлеева в ответ отметила, что ведущий «Поля чудес» за долгие годы существования передачи наверняка устал от таких шуток.

Ранее Якубович признался, что иногда испытывает небольшое сожаление из-за того, что долго работает в «Поле чудес». По мнению ведущего, он мог реализовать себя и в других проектах.