Певец Niletto назвал своих фанатов колхозниками

«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных. И будет видно: у кого колхозное тело, а у кого — нет. У меня тело неколхозное, я работаю над ним всю жизнь, я в порядке. И это то, что отличает меня от колхозных тел», — заявил он.