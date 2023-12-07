Алибасов рассказал об эмоциях Федосеевой-Шукшиной после «выселения»

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал об эмоциях своей бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной после ее переезда из квартиры в центре Москвы на окраину города. В интервью для 5-tv.ru он заявил, что артистка не переживает из-за смены места жительства.

Также Алибасов опроверг распространенную СМИ информацию, что родственники насильно выселили Федосееву-Шукшину из прежнего жилья. Сейчас актриса проживает в двухкомнатной квартире за МКАД вместе с помощницей. По словам продюсера, она смогла найти общий язык с дочерью Ольгой Шукшиной, несмотря на разногласия в прошлом.

Алибасов лично общался с бывшей женой неделю назад и не заметил негативных перемен в ее состоянии.

«Конечно, все спокойно, привычно, обыденно. Как выстроилась жизнь, так она и идет. Я не вижу никаких проблем и никаких эмоциональных взрывов. Ничего такого нет», — сообщил он.