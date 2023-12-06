Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина

Американский журнал Time назвал популярную певицу Тейлор Свифт человеком года. Вечерняя Москва
Автор песен и исполнительница стала человеком года по версии Time, обойдя президента России Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III, руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана и других претендентов. Последние новости
В посвященном ей материале на сайте Time отмечается, что достижения Свифт как артистки «настолько многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным». Lenta.ru