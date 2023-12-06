Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина

Автор песен и исполнительница стала человеком года по версии Time, обойдя президента России Владимира Путина , главу КНР Си Цзиньпина , британского короля Карла III, руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана и других претендентов. Последние новости

В посвященном ей материале на сайте Time отмечается, что достижения Свифт как артистки «настолько многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным». Lenta.ru